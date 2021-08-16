Пожарные и полицейские вышли в рейд

В рейде принимают участие более 500 спасателей и полицейских. В первую очередь, они посещают дома семей из социально уязвимой группы, которых в области насчитывается 4,5 тысячи. И именно на их долю пришлось наибольшее число пожаров, утверждают специалисты.

Орал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:



— С сегодняшнего дня у нас начинаются мероприятия, направленные на снижение количества пожаров в жилом секторе перед отопительным сезоном. В рамках акции будут разъясняться основные правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электрических сетей. Всем домовладельцам раздаются памятки.



После построения специалисты разделились на группы по районам. Береке, Рабочий поселок и Подгора. Спасатели и полицейские зашли в каждый дом. Пообщались с жителями и осмотрели их печи, призвали горожан к осторожности.

Как показывает практика, пожаров становится больше с наступлением отопительного сезона. И чаще всего возгорания происходят из-за нарушений правил безопасности. Потому необходимо быть максимально осторожными при растопке печей и эксплуатации электронагревательных приборов. Чтобы проинформировать набольшее количество жителей, «Дни пожарной безопасности» будут проводиться в два этапа. Первый — с 14 августа по 15 сентября. И второй этап — с 15 сентября по 15 октября.

Диана Салихова