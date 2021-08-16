Какой штраф грозит за замену фар и тюнингованные ходовые огни?

Недешевый тюнинг. Автолюбители страны часто модернизируют «железных коней», чтобы себя порадовать и на дорогах выделиться. Правда, во время такой «тачки на прокачку» водители забывают о нормах безопасности.

Например, владельцам авто внимательнее нужно относиться к любым модификациям, связанным с фарами и ходовыми огнями. Изменить их можно только с помощью сертифицированного оборудования. В противном случае переоборудование будет считаться незаконным. За это грозит штраф в 43 755 тенге. Владельцу, желающему поставить дневные ходовые огни на свой автомобиль, следует убедиться в том, что их установка предусмотрена при производстве машины. Также особое внимание следует уделить вопросу смены источника света. Например, переоборудованию ламп в фарах на ксеноновые или другие виды. Это также будет являться нарушением и незаконным переоборудованием. Им также придется заплатить штраф.

Дарья Пышмынцева