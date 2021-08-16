Как карантин повлиял на работу сферы услуг

Сапар Ташкенбаев студент. В настоящее время он работает барбером в одном из мужских парикмахерских города. Ему нравится то, чем занимается. «Не мог представить, что мое увлечение окажется профессией», — говорит Сапар. Правда, карантин не на пользу делу.

Сапар Ташкенбаев, барбер:



— Это уже 2 года, как я работаю. 3-00 В день приходит по 10-11 клиентов. До карантина я бы принял 15-17 человек. Из-за карантина стало меньше работы и клиентов.



В среднем, требуется 25-40 минут, чтобы принять одного клиента, — говорит Сапар. После каждого человека необходимо обработать ножницы и расческу спиртом, а также все рабочее место. Это занимает много времени. К тому же, нельзя снимать маску во время работы.

Сапар Ташкенбаев, барбер:



— Я получил оба компонента вакцины. Для собственной безопасности и для свободной работы. Получили ли вакцину клиенты — я не знаю. Но мы принимаем меры предосторожности.



К слову, по состоянию на 15 августа за сутки в регионе коронавирусом заболели 163 человека. 145 из них с ярковыраженными симптомами заболевания. Набольшее число больных — в Петропавловске. В областном центре коронавирусной инфекцией заразились 90 человек.

Диана Салихова