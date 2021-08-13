Глава региона встретился с воспитанниками дворца спорта им. Александра Винокурова

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23:24 13 Августа 2021

Сегодня во Дворце спорта им. Винокурова ежедневно тренируются почти 1000 человек. Есть несколько секций по олимпийским видам спорта. Их воспитанники защищают честь региона на республиканском уровне и возвращаются с наградами. Хорошие результаты показывают и художественные гимнастки.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Это зал для хореографии и художественной гимнастики. Сюда приходят девочки с 4-х лет. Кроме того, у нас есть большой зал для тренировок. В целом, в нашей области художественной гимнастикой занимается более 500 детей. Они показывают хорошие результаты. 4 наши гимнастки стали серебряными призерами чемпионата Казахстана.

А здесь тренируются борцы. Арис Харачиди — трехкратный чемпион республики. Ему всего 10 лет. В спорт пришел 4 года назад. Стоит отметить, что в такой же секции учился серебряный призер чемпионата Азии Нуркожа Кайпанов.

Арис Харачиди, воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Олимп»:

— У меня много кубков и медалей. В будущем хочу поехать на Олимпиаду. Недавно стал чемпионом в Актау. У меня было 5 сильных соперников, но победу я никому из них не уступил.

Объем средств, выделяемых на развитие североказахстанского спорта, ежегодно увеличивается. За последние 3 года вложения в него превысили 2 млрд тенге. В 2021 году на эту сферу направлено 7,2 млрд тенге. На эти средства возводятся новые спортивные объекты, открываются различные кружки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 33 процента жителей области систематически занимаются спортом. Для этого у нас в регионе около 3 тысяч спортивных объектов. С начала года запущено 2 новых объекта. Он находится в центре района Шал акына и Тайыншинского района. Продолжается строительство еще 8 спортивных сооружений. Также в следующем году будет начато строительство общежития спортивного колледжа, которое будет завершено в следующем году.

В этом году ледовый каток Дворца спорта им. А.Винокурова изменится. Здесь больше не будет VIP-мест. Зато простых здесь станет на 120 больше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы планировали расширить противоположную сторону зала. Проект и финансы готовы. Однако из-за пандемии это было отложено. В будущем на другой стороне будет место для зрителей, раздевалка для спортсменов, санузел и тренажеры.

Кумар Аксакалов пообщался здесь же с юными хоккеистами. Глава региона посоветовал ребятам проявлять настойчивость во время тренировок и соревнований, а еще пожелал им удачи.

В настоящее время в области спортом занимаются более 179 тысяч человек. 33,2 процента жителей региона ведут здоровый образ жизни. Напомню, с этого года по поручению Перзидента Касым-Жомарта Токаева в стране реализуется «механизм размещения государственного спортивного заказа». Поэтому теперь все казахстанцы в возрасте от 4 до 18 лет могут бесплатно посещать различные спортивные кружки.

Дарья Пышмынцева

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