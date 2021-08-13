Заслуженные награды вручили работникам спортивной сферы

В нашей области спортом занимаются 179 323 человека, или 33 процента от общего населения. Это на 2670 человек больше, чем в 2019 году. В 992 коллективах физической культуры и спорта трудятся порядка тысячи восьмиста специалистов. В конце рабочей недели лучших в своей профессии отметили наградами. Это тренеры, заслуженные мастера спорта. В их числе почетный мастер спорта по лыжным гонкам Виталий Дурнев. Больше полвека своей жизни он посвятил воспитанию молодого поколения.

Виталий Дурнев, почетный мастер спорта по лыжным гонкам:



— Учительница поставила меня «на лыжи». Впервые встал на лыжи в 1955 году. Выиграл приз «Пионерская правда». С тех пор она мне сказала: «Будешь тренером». Тренерская работа 66 лет. За это время выпустил тысячи мальчишек и девчонок. Все получили среднее специальное и высшее образование, множество мастеров спорта, кандидаты в мастера спорта. Могу даже пофамильно перечесть. Чемпионами Казахстана становились много, человек 20.



Награду получил и Азамат Есимов. Он тренер женской волейбольной команды уже 12 лет. Клуб «Куаныш» — двукратный чемпион РК среди команд Высшей лиги «Б» и «А» 2015-2017 годов. На данный момент его воспитанницы выступают в Национальной лиге.

Азамат Есимов, старший тренер женского волейбольного клуба «Куаныш»:



— Игроки у нас попадают в национальную сборную, молодежный, юношеский. Сам привлекался, как помощник тренера, как главный тренер молодежных сборных. В этом сезоне те задачи, которые мы поставили перед клубом выполнили. Бронзу взяли в национальной лиге. Впервые в истории СКО. Обновляется состав. Много новых игроков пришло. На усиление работаем, молодых смотрим, сильных игроков. Пригласили специалиста нового. Взяли главного тренера из Сербии, чтобы самому подучиться и что-то новое перенять.

Физкультурно-оздоровительные комплексы и корты, футбольные поля и тренировочные площадки. Все для того, чтобы североказахстанцы могли заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Иными словами, с каждым годом спорт становится доступнее для жителей области.

Диана Салихова