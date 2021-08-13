Удаленная работа для казахстанцев становится более привлекательной

Казахстанцы всё чаще стремятся найти удалённую работу. Такой вывод сделала компания HeadHunter Казахстана на основе анализа размещенных на их сайте вакансий работодателей и резюме соискателей.

В базе группы компаний HeadHunter по состоянию на август этого года находится более 3 млн резюме соискателей и более 32 тысяч вакансий.

За первое полугодие 2021 года на сайте hh.kz было размещено на 44% больше вакансий, предполагающих удаленную работу, чем в прошлом году, и на 137% больше, чем в 2019 году. Спрос у соискателей тоже повысился. За первое полугодие 2021 года количество резюме, где соискатели указывали удаленную работу как предпочтительный график, было в 4,5 раза больше, чем в 2020 году, и в 7 раз больше, чем в 2019 году.

Тенденция рынка и эпидемиологическая ситуация позволяют сделать вывод, что популярность удаленной работы будет расти и дальше. По опросу среди жителей Казахстана 48 процентов в данный момент работают в офисе либо на рабочем месте, 30 — трудятся удаленно, 22% — не работают вообще.

Больше половины опрошенных (68%) хотели бы работать из дома, 32% предпочли бы остаться на своем рабочем месте.

Проблема переработок довольно актуальна для работы удаленно. 45% считают, что они стали перерабатывать, 55 — думают, что работают как и раньше.

У большинства опрошенных эффективность работы возросла. Снизилась у 17% опрошенных, а на остальных 30 — никак не повлияла.

62% опрошенных домашние дела не отвлекают от работы, остальным же мешают. Из опрошенных жителей 76 процентов готовы сменить род своей деятельности, чтобы работать дистанционно, остальные 24 — не представляют это возможным.

Дарья Пышмынцева