О профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних рассказали ДП СКО

С 5 августа в СКО проходит акция «Профилактика и контроль детей». Задачи — предупреждение преступлений и правонарушений со стороны детей, а также в отношении них, профилактика несчастных случаев на водоемах, выпадение из окон. Развернута комплексная работа: только в областном центре в акции задействованы более 80 участковых инспекторов и ювенальных полицейских. Люди в погонах посещают неблагополучные и подучетные семьи, беседуют с ребятами во дворах многоэтажек, проводят обходы в частном секторе. Основная цель — узнать проблемы и научить подростков правилам поведения на улице.

Наиболее «беспокойным» является возраст подростков от 14 до 18 лет, утверждают специалисты. Именно в эти годы дети доставляют больше всего хлопот: сбегают из дома, дерутся и попадают в неприятности. Полицейские отмечают, что инспекторы по делам несовершеннолетних всегда на связи: номера телефонов полицейских есть у администрации школ, у классных руководителей, они включены в родительские чаты в мессенджерах. Также к сведению пользователей был озвучен номер «телефона доверия»: 61-25-01, а также номер самого заместителя начальника профильного подразделения: 61-25-03.

Александр Розбах, заместитель начальника УМПС ДП СКО:



— На территории СКО с 5 по 13 августа проводится акция «Профилактика и контроль детей». Сотрудники полиции проводят беседы во дворах жилых домов с гражданами, также беседы в дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях. В ходе акции подготовлены агитационные материалы, которые также раздаются гражданам, разработаны памятки на тему «5 нельзя» о которых нужно рассказывать детям.



С начала акции полицейские области проверили свыше 2170 подучетных лиц, в том числе 378 неблагополучных семей. Выявили 24 нарушения со стороны лиц, состоящих на учете. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей к адм.ответственности привлекли 50 законных представителей.

Диана Салихова