422 административных материала с начала года составлено Департаментом госдоходов

Основная задача государственных органов является — пополнение государственного бюджета. Законодательством Казахстана предусмотрено обязательство по декларированию доходов деятельности физических и юридических лиц. Каждый индивидуальный предприниматель или предприятие обязаны регулярно предоставлять отчетность в органы госдоходов. Для этого есть утвержденные бланки и определены конкретные сроки.

Тулеген Кабдушев, руководитель Департамента государственных доходов по СКО:



— В первую очередь, представление форм налоговой отчетности в органы государственных доходов позволяет осуществлять строгий контроль над тем: соблюдает ли налогоплательщик требования законодательства, не допускает ли ошибок при оформлении документов, правильно ли исчисляет налоги, своевременно ли вносит в бюджет налоги и другие обязательные платежи.

Самая популярная услуга, утверждает специалист, — прием и отзыв форм налоговой отчетности. Всего с начала года департаментом гос. доходов по СКО было предоставлено порядка 140 тысяч услуг по приему таких документов.



Тулеген Кабдушев, руководитель Департамента государственных доходов по СКО:



— Прием, удаление и приостановление налоговой отчетности налогоплательщик может реализовать в электронной форме через: информационную систему, кабинет налогоплательщика, на бумаге: через «Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Для удобства налогоплательщиков на официальном сайте ДГД по СКО размещен Налоговый Календарь, где налогоплательщики могут посмотреть сроки представления налоговой отчетности.

В случае несвоевременного представления налогоплательщиками форм налоговой отчетности, действуют нормы, предусмотренные Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Так, согласно статьи 272 части 2 за повторное непредставление налоговой отчетности размеры штрафа для физических лиц составляют -15 МРП, на частных нотариусов, на субъектов малого предпринимательства в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства — 45, а на субъектов крупного предпринимательства в размере 70 МРП. С начала года было составлено 422 административных материала на сумму 23,1 миллиона тенге.

Диана Салихова