«Северный фанерный комбинат» вышел на полную мощность

Чтобы выйти на полную мощность «Северному фанерному комбинату» понадобилось около 8 месяцев. За последние три, на отечественный рынок завод поставил 3,5 тысячи кубометров готовой продукции. Потребности казахстанских клиентов предприятие, пока, закрывает на 30%. До конца года товарищество планирует увеличить эту цифру вдвое. Напомню, что завод по производству ламинированной фанеры совсем «молодой», он открылся в начале 2021-го.

Айваз Бакиров, заместитель директора ТОО «Северный фанерный комбинат»:



— Сырье поступает в основном местное, выделяются санитарные рубки, из них нам поставляется сырье. Также, есть небольшое количество российского сырья. Береза казахстанская у нее плотность лучше, по качеству наша фанера по плотности превосходит фанеру других стран. Качество отличное, пленку мы используем немецкую в ламинации и смолу тоже одну из лучших российских производителей. Мы получили все сертификаты качества, наша продукция прошла все лабораторные тестирования.

И может составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Много лет казахстанские строительные компании покупали фанеру заграницей. Там продукцией «Северного фанерного комбината» уже заинтересовались. Сейчас предприятие ведет активные переговоры с иностранными клиентами. Так что, возможно, скоро у завода станет еще больше заказов. Поэтому руководство комбината приняло решение за собственные средства закупить дополнительное оборудование, которое ускорит все процессы на предприятии. А саму технологию изготовления ламинированной фанеры нельзя назвать простой.

Айваз Бакиров, заместитель директора ТОО «Северный фанерный комбинат»:



— Березовый кругляк доставляется нам уже в определенных размерах, мы в зимнее время его пропариваем, в летнее время, если он очень сухой тоже пропариваем, после того, как он лущильный сюрприз пройдет, получается из него шпон, его мы высушиваем, склеиваем. После склейки идет на холодный пресс, горячий, на ламинацию и обрезку. К концу дня выходит готовая продукция.



А то, что осталось после ее изготовления отправляется в котельную завода. На безотходном производстве сейчас трудятся 150 человек. 4 иностранных специалиста продолжают обучать сотрудников, которые устроились недавно и еще не до конца поняли процесс изготовления фанеры. За свой труд работники завода получают от 120 до 200 тысяч тенге, в зависимости от отработанного времени и занимаемой должности. Александр Герман, например, чуть меньше полугода назад работал на комбинате мастером. А затем его повысили до инженера контроля качества продукции.

Александр Герман, инженер контроля качества продукции ТОО «Северный фанерный комбинат»:



— Проверяем размер шпона, его толщину, чтобы она соответствовала, чтобы конечный результат был той толщины, которая нам нужна. Проверяем на влажность материал, чтобы шпон был высушен и в дальнейшем не было брака. Готовую продукцию тоже проверяем и делим ее на сорта: первый сорт, второй и третий. Бывает неправильная подача на ламинацию, это все сортируется, убирается. Первый сорт только идеальные листы.



Александр следит за процессом изготовления фанеры на каждом этапе ее производства. Здесь используется в большинстве своем немецкое и турецкое оборудование. Что касается постоянных клиентов, то продукцию «Северного фанерного комбината» приобретают местные строительные компании, а также те, что находятся в крупных городах страны. Таких, как Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Дарья Пышмынцева