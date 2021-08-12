С Международным днем молодежи поздравили петропавловцев волонтеры

Дети/молодежь

22:08 12 Августа 2021

Несмотря на прохладную погоду волонтеры вышли на площадь, чтобы поздравить молодежь с их праздником. Прохожим они раздавали флажки, а тем, кто поздравил петропавловцев в ответ, дарили сладкий презент.

— Поздравляю молодежь с праздником. Желаю усердно учиться, добиваться целей и вперед в будущее.

— Желаю всем хорошего настроения, всего хорошего, и чтобы мечты сбывались.

Благополучие страны напрямую зависит от молодого поколения. Они задают тон в обществе, меняют устои и открывают дверь в будущее. Елбасы в одном из своих обращений сказал: «Активность молодежи всегда являлась одной из движущих сил политического процесса».

Даяна Оспанова, заместитель председателя ОО «Штаб JE SKO»:

— Ежегодно 12 августа отмечается Международный День молодежи. Он отмечается с целью, чтобы напомнить людям о вкладе молодежи в развитие и становление государства, а также о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Данный праздник был установлен 17 декабря 1999 года. То есть, этот праздник мы отмечаем уже в 22-ой раз.

Такая акция проводится не впервые. В этом году ее организовали волнтеры СКО совместно с Общественным объединением «Штаб JE SKO» при поддержке Управления внутрененей политики.

Диана Салихова

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