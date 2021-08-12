Рекордное количество кредитов выдали казахстанские банки

По итогам двух кварталов 2021 года в Казахстане был зафиксирован рост инфляции. Вместе с тем, увеличились кредитная нагрузка и объем денежных вкладов населения. На что же казахстанцы оформляли займы и сколько накопили в текущем году? Первое полугодие 2021 года отличилось постепенным восстановлением экономики, как в глобальных масштабах, так и в отдельных странах. К примеру, деловая активность в Казахстане отразилась на показателях банковского сектора.

С января по июнь текущего года банки второго уровня выдали рекордное количество кредитов — 9,3 трлн тенге. Об этом сообщает Ассоциация финансистов Казахстана. Из общего объема выданных займов 54 процента пришлись на корпоративный сектор. То есть это кредиты для юридических лиц.

Соответственно, почти половину выданных кредитов, получили физические лица. А общий объем займов населения составил 8,6 трлн тенге, что на 13,6 процента больше, чем в январе этого года. 10-процентный рост портфеля банков по ипотечным займам совпал с периодом наибольшего ажиотажа на рынке недвижимости. Как мы помним, он привел к рекордному росту цен. Что касается роста потребительских займов, то это может быть обусловлено реализацией отложенного спроса, который возник на фоне пандемии в 2020 году. Также на рост таких кредитов могло повлиять снижение долговой нагрузки с ипотечников. И оно связано с программой изъятия пенсионных излишков на жилищные цели, считают эксперты. При всем этом наблюдается и увеличение доли денежных вкладов в банках второго уровня. Казахстанцы накопили, в общей сложности, почти 12,5 трлн тенге.

Как отмечают аналитики, несмотря на положительную динамику, ускорение инфляции может привести к необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. А это, в свою очередь, может негативно отразиться на рыночных займах и привести к росту спроса на государственные программы кредитования. Как следствие привести к увеличению роли государства в экономике. Напомним, что одной из причин роста цен на жилье также стали государственные льготные программы кредитования.

Диана Салихова