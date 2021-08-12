Петропавловск с рабочей поездкой посетила депутат Мажилиса Парламента РК

Историко-краеведческий музей в областном центре был основан в 1924-м году. Объект считается памятником архитектуры конца 19 века. Поскольку занимает два исторических здания: дом купца Стрелова и коммерсанта Аркеля. Музей разделен на 13 секций. В каждом из них хранится более 350 тысяч экспонатов, рассказывающих о прошлом, древней культуре, великих личностях и героях региона. В этом году при музее открылся «QYZYLJAR art centre».

Еркен Шалкенов, директор областного музейного объединения:

— Центр состоит из 3 частей. При входе расположены небольшие торговые точки. Там торгуют рукотворными работами Плотников, ювелирными изделиями и прочими вещами. В самом центре объекта находится кинозона. Жители смогут посмотреть исторические фильмы здесь вечером. А в самой последней части находится сцена. Также местные художники и фотографы выставляют здесь свои работы.

Увидела их и депутат Мажилиса Парламента РК. Но цель приезда Жулдыз Сулейменова из столицы, конечно, не знакомство с достопримечательностями областного центра. Ее интересует, в первую очередь, как развивается сфера образования в регионе.

Жулдыз Сулейменова, член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК:



— В предвыборной программе есть «дорожная карта». В соответствии с его 53-м пунктом мы следим за развитием сферы образования и науки.



Потому в первый день рабочей поездки она посетила Дворец школьников. Здесь ей показали центр «Жүрек жылуы», расположенный на первом этаже. В нем созданы необходимые условия для всестороннего развития детей. А в этом кабинете юные химики проводят свои исследования.

Жулдыз Сулейменова, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Еще одна тема — открытие кампуса Университета Аrizona. Данный проект мы обсудим вместе с главой региона. Кроме того, ознакомлюсь с ходом реализации программы «Жас маман».



Депутат Мажилиса Парламента РК планирует в ближайшие дни также побывать в малокомплектных школах региона. Там намерена обсудить вопросы, связанные с нехваткой кадров.

Диана Салихова