Пенсионные активы ЕНПФ за июль текущего года увеличились на 42 млрд тенге, или 0,3 процента, то есть до 12,8 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев. Он также подчеркнул, что темп изъятия казахстанцами в части пенсионных накоплений замедлился в 5,3 раза. Количество исполненных заявок на 31 июля при этом составило 403 тысячи на сумму свыше 1,5 млрд тенге, из них 98,2 процента направлено на улучшение жилищных условий.

Диана Салихова