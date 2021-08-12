Более 900 детей обратились в отделение травматологии с начала года

Игры во дворе с друзьями — неотъемлемая часть летних каникул. И, конечно же, когда все дети играют на улице, шанс получить травму возрастает. Так, с начала года более 900 детей получили различные телесные повреждения.

Такие случаи ежегодно возникают во время летних каникул, отмечают врачи. В основном, это падение с велосипеда или дерева, травмы на качелях. Заведующий профильным отделением детской областной больницы Асылхан Жагипаров подчеркнул, что в группе риска — мальчики и девочки в возрасте от 4 до 10 лет. В настоящее время в областной многопрофильной детской больнице проходят лечение 35 подростков.

Асылхан Жагипаров, заведующий отделением травматологии и ортопедии областной многопрофильной детской больницы:



— В 2020 году наше отделение приняло и вылечило 1380 мальчиков и девочек. Дети приходят с самыми разными травмами. Поэтому назначаем лечение в зависимости от тяжести. Самые тяжелые — это случаи с ДТП.

Диана Салихова