Ювенальные полицейские посетили петропавловские подучетные семьи

Правоохранительные органы

21:17 11 Августа 2021

За один вечер сотрудники отделения ювенальной полиции посетили сразу три семьи, проживающие в разных районах города. Все они состоят на учете у стражей порядка. Вместе с ними в их вечернем объезде приняли участие представители отдела опеки и попечительства, а также волонтеры. Цель визита в подучетные семьи — профилактика преступлений и правонарушений как со стороны родителей, так и их детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних всегда на связи.

С 5 августа в регионе проходит областная акция «Профилактика и контроль детей». В честь нее двум семьям, где мамы в одиночку воспитывают несовершеннолетних детей, полицейские принесли альбомы, раскраски, карандаши и продуктовые наборы.

Анна Радишевская, инспектор по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции УП г.Петропавловска:

— Хотелось бы обратиться к жителям нашего города, к родителям: будьте внимательны к местам нахождения ваших детей, обращайте внимание — с кем ваши дети общаются, разговаривайте с ними, задавайте им вопросы на тему, как они будут вести себя на улице с малознакомыми людьми, объясняйте, что нельзя одним заходить в подъезд, садиться в машину к посторонним людям, даже если им нужна помощь. Если вдруг случилась беда — пусть не стесняются и громко зовут на помощь.

С начала акции полицейские области проверили свыше 2 тысяч подучетных лиц: 228 — условно-досрочно освобожденных, 431 — ранее судимого, 378 неблагополучных семей. Стражи порядка выявили 24 нарушения со стороны лиц, состоящих на учете. Привлечены к ответственности 50 законных представителей — все за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Акция «Профилактика и контроль детей» продлится до 13 августа.

Дарья Пышмынцева

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