Премьер Мамин дал поручение по масочному режиму

Премьер-министр Аскар Мамин поручил обеспечить соблюдение ограничительных мер и масочного режима в Казахстане. Он поручил держать эпидситуацию на контроле во всех регионах. Для этого следует активизировать работу мониторинговых групп, считает премьер. Нарушители, по его мнению, должны быть привлечены к ответственности. Также на заседании Правительства Аскар Мамин отметил, что количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе Ashyq, постоянно увеличивается. Их стало в 5 раз больше, то есть с 21 тысячи до 101 тысячи. И как резюмировал премьер, цитирую: «Это дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность. Поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения «Ashyq».

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:



— Важным способом выхода из пандемии остается вакцинация. В настоящее время всего вакцинировано более 5,9 миллиона человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 4,5 миллиона человек. Но этого недостаточно. Необходимо усилить темпы вакцинации, особенно этот вопрос должны взять под контроль акимы Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей, и обеспечить исполнение плана вакцинации в августе текущего года.

Дарья Пышмынцева