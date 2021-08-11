Подготовку к холодам обсудили на заседании акимата

Бахыт Ильясов, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:



— На петропавловской ТЭЦ-2 закончен ремонт 4 котлов из 12, и 5 турбин из 7. В плановом ремонте находятся 5 котлов и одна турбина. АО «СКРЭК» выполнен ремонт 356 км из 953 сетей электроснабжения и 48 подстанций из 94. ТОО «Петропавловские тепловые сети» на сегодняшней день выполнен ремонт 8,4 км тепловых сетей из запланированных 14,2 км. Выполнена изоляция 1,36 км труб из 4 км.

В общем, к зиме активно готовятся все организации, которые несут ответственность за то, чтобы в домах североказахстанцев с приходом холодов было тепло. Но в случае с областным центром, рассказал градоначальник, речь идет о 70% износе 230 км тепловых сетей. Несмотря на постоянные ремонты и большие финансовые вложения, привести в порядок большую их часть пока не удалось.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Мы с 2019 года, как по электрическим, так и по тепловым сетям проводим процедуру передачи в доверительное управление своих сетей. По тепловым сетям, мы порядка 10 км уже передали, это 131 объект.



Эту инициативу глава региона поддержал, а еще сделал Булату Жумабекову замечание по поводу медленной подготовки городских многоэтажек к зиме. Из 1106 жилых домов промывку и опрессовку сделали чуть больше половины. Чтобы помочь акиму города Кумар Аксакалов лично обратился к жителям областного центра.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Нужно понимать важность и серьезность проблем, которые могут возникнуть зимой. Если сейчас пока есть время и возможность не провести подготовку соответствующую.

Возвращаясь и закрывая тему ремонтов и реконструкций, связанных с отопительной системой и другими важными коммуникациями, аким области отметил, что действовать нужно на перспективу, т.е. учитывая строящиеся объекты и развивающиеся микрорайоны Петропавловска.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В текущем году проведена реконструкция тепловых камер и магистрального трубопровода по улицам Пионерская и Пушкина. Это обеспечит бесперебойным теплоснабжением строящиеся объекты нашего университета, а также повысит качество теплоснабжения 72 тысяч абонентов расположенных в этом районе. А вот для обеспечения теплом жильцов нового микрорайона и близлижайщего поселка Борки вместо двух тепломагистралей сейчас мы проложим одну магистраль диаметром 600 мм.



Сделано это будет в микрорайоне «Орман». А за счет строительства магистрали на улицах Промышленная и Жукова тепло после открытия будет в новой многопрофильной больнице, еще комфортнее в сезоны холодов себя начнут чувствовать жители северной части Петропавловска, объяснил глава региона. Чего нельзя с уверенностью сказать об акжарцах. Этот район, как и Мамлютский по подготовке внутренней системы отопления отстал сильнее своих соседей. И если Владислав Лукин хотя бы знает, что к 10 сентября 4 дома в его районе подключатся к центральному отоплению, то Канат Калиев в датах, когда он сможет рассказать о результатах своей работы совсем не уверен.

Канат Калиев, аким Акжарского района:



— Проводится работа по подведению теплотрассы к центральной котельной. Подрядчик ТОО «Титан» пытался завершить работы к 10 августа, но на сегодня он от графика отстает, по электросетям и установке трасформатора, по остальным вопросам мы работу проводим. К концу сентября надеемся, что ее завершим.

— У акима не должно быть слова надеемся, когда касается вопроса тепла, должно быть четкое выполнение в срок. Вынос котельных по объектам образования Акжарского еще пока настараживает. Единственный район остался, кто до конца эту работу не выполнил.



Рано или поздно, но выполнить придется, а еще проконтролировать строительство новых котельных. В некоторых районах их уже сдали.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В Саумалколе в этом году мы завершаем строительство новой центральной котельной. В селе Арыкбалык тоже котельную завершили. Также, в поселке Талшык тоже завершили. В этом году мы запланировали строительство одной новой котельной в селе Новоишимское. В двух районах запланирована сдача двух домов: 50-квартирный в селе Новоишимское, 30-квартирный в Мамлютке.



И снова выход Владислава Лукина. Строительство дома затягивается, объяснил глава Мамлютского района, правда подрядчик обещал ему, что все отставания нагонит. Это же может произойти не со сроками сдачи некоторых объектов, а с ценами на уголь. Есть те, кому накрутка цен на черное топливо на руку, поэтому за ними до прихода зимы нужно внимательно следить, отметил Кумар Аксакалов. Кстати, в этом году больше 2 тысяч сельчан, которые живут в многоэтажках, морозы встретят в тепле, без забот о покупке дров и угля и волокиты с ними. Это касается и тех, кто делает выбор в пользу экологичного отопления. С помощью биокотлов северный регион уже сэкономил 261 млн тг, работа по их установке продолжится и в этом году.

Дарья Пышмынцева