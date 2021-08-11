Насколько счастливы своей жизнью североказахстанцы

Можно ли измерить счастье? Почувствовать его, потрогать? Аналитики решили выяснить это. Провели опрос в разных странах и выяснили, что в рейтинге стран мира по уровню счастья Казахстан занял 45 место из 149. При этом за год республика улучшила позицию на 5 строчек. В 2020 мы находились на 50 месте.

По уровню счастья Казахстан обогнал Россию, Беларусь и Кыргызстан. Оказалось, что казахстанцы менее счастливы по сравнению со своими соседями — жителями Узбекистана.

Самыми счастливыми оказались Финляндия, Дания и Швейцария. На последнем месте в списке расположился Афганистан. Рейтинг составлялся по таким критериям, как благополучие, ВВП на душу населения, продолжительность жизни, безопасность, наличие гражданской свободы, стабильность, уровень коррупции и многим другим.

Между тем, Бюро национальной статистики РК еще в марте предоставило данные по уровню счастья граждан Казахстана. Согласно которым лишь 67,2 процента респондентов полностью удовлетворены счастьем в жизни, 31,2 — частично удовлетворены, 0,5 процента — не удовлетворены, и 1,1 — затруднились ответить. Жители сельской местности более удовлетворены счастьем в жизни, чем горожане. В гендерном разрезе мужчины счастливее женщин. Самостоятельно занятое население счастливее занятых по найму и безработных. Выяснилась и еще одна любопытная тенденция: чем взрослее гражданин Казахстана, тем менее он счастлив.

Что же об этом думают североказахстанцы? Что для них счастье? Спросила мнение земляков наш корреспондент Диана Салихова.

— Чтобы дома все было хорошо. Домашний уют чтобы был. Подразумевается, чтобы дети были счастливы, чтобы бегали возле нас, не болели. Когда они здоровы, не болеют — вот это счастье. Я счастлива. Двое замечательных детей, муж любимый. Дети редко болеют.



— Конечно, это одним словом или одним значением не обозначить. Но, самое главное это, естественно, здоровье. Внутренний покой и гармония. В первую очередь с самим собой, потом с окружающим миром. Если говорить в процентах, то 70.



— Счастье это когда родные, близкие живы и здоровы, и рядом находятся. Для счастья всегда чего-то не хватает. Поэтому процентов на 70.



Диана Салихова