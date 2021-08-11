Насколько счастливы своей жизнью североказахстанцы

Общество

21:17 11 Августа 2021

Можно ли измерить счастье? Почувствовать его, потрогать? Аналитики решили выяснить это. Провели опрос в разных странах и выяснили, что в рейтинге стран мира по уровню счастья Казахстан занял 45 место из 149. При этом за год республика улучшила позицию на 5 строчек. В 2020 мы находились на 50 месте.
По уровню счастья Казахстан обогнал Россию, Беларусь и Кыргызстан. Оказалось, что казахстанцы менее счастливы по сравнению со своими соседями — жителями Узбекистана.

Самыми счастливыми оказались Финляндия, Дания и Швейцария. На последнем месте в списке расположился Афганистан. Рейтинг составлялся по таким критериям, как благополучие, ВВП на душу населения, продолжительность жизни, безопасность, наличие гражданской свободы, стабильность, уровень коррупции и многим другим.

Между тем, Бюро национальной статистики РК еще в марте предоставило данные по уровню счастья граждан Казахстана. Согласно которым лишь 67,2 процента респондентов полностью удовлетворены счастьем в жизни, 31,2 — частично удовлетворены, 0,5 процента — не удовлетворены, и 1,1 — затруднились ответить. Жители сельской местности более удовлетворены счастьем в жизни, чем горожане. В гендерном разрезе мужчины счастливее женщин. Самостоятельно занятое население счастливее занятых по найму и безработных. Выяснилась и еще одна любопытная тенденция: чем взрослее гражданин Казахстана, тем менее он счастлив.

Что же об этом думают североказахстанцы? Что для них счастье? Спросила мнение земляков наш корреспондент Диана Салихова.

Чтобы дома все было хорошо. Домашний уют чтобы был. Подразумевается, чтобы дети были счастливы, чтобы бегали возле нас, не болели. Когда они здоровы, не болеют — вот это счастье. Я счастлива. Двое замечательных детей, муж любимый. Дети редко болеют.

— Конечно, это одним словом или одним значением не обозначить. Но, самое главное это, естественно, здоровье. Внутренний покой и гармония. В первую очередь с самим собой, потом с окружающим миром. Если говорить в процентах, то 70.

— Счастье это когда родные, близкие живы и здоровы, и рядом находятся. Для счастья всегда чего-то не хватает. Поэтому процентов на 70.

Диана Салихова

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