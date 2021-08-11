Делегация из Костанайской области посетила крестьянские хозяйства СКО

Следующий пункт гостей из Костаная — молочно-товарная ферма Ивана Зенченко. Здесь приезжие ознакомились с комплексом, который вступил в работу в начале 2020-го. Удой одной буренки за сутки здесь составляет 30 литров. Трудится на высокотехнологичной ферме всего 35 человек, в том числе и 4 ветеринара. Кормят животных 2 раза в день, в их рацион входит все необходимое.

Нургуль Жунусова, главный зоотехник ТОО «Иван Зенченко»:



— Рацион у нас полный. Значит у нас здесь смесь состоит из силоса, сенажа. Сенаж у нас люцерновый, сено донник свое. Все у нас, вообще свое. Корма у нас все свои, кроме добавок. Мы покупаем минералки, минеральный витаминный состав. Компания у нас здесь есть, компания «Мустанг», которая нас также сопровождает и делает нам рационы, проверяет на питательность, на качество и количество всего корма.



Показали гостям и доильные аппараты. Молочная ферма полностью автоматизирована, внедрены самые передовые цифровые технологии. Все это позволяет производить 30 тонн продукта в день. Его, к слову, в изобилии, говорят на ферме, поэтому здесь телят не лишают материнского молока.

Нургуль Жунусова, главный зоотехник ТОО «Иван Зенченко»:



— Потому что симменталы очень чувствительно относятся к замену молока. Бывают у них и вздутия, все остальное. Мы вот взяли свое молоко, пастеризуем и выпаиваем телят. Для теленка все идет пастеризованное как для детей, уход у нас отличный.



Всего на ферме содержится 2600 голов КРС симментальской породы из Германии, из них порядка 800 — телята. Выращивают их холодным методом в отдельном коровнике.

Нургуль Жунусова, главный зоотехник ТОО «Иван Зенченко»:



— Теленка проверяют, пупок обрабатывают. Теленок высох, переносят его сюда. Холодно, тепло все идет сюда. Зимой также они здесь содержатся до двух месяцев. Потом они переводятся в групповое содержание, в телятник.

Представителей из соседнего региона удивило хозяйство Ивана Зенченко. Особенно технологическая оснащенность производства нулевого цикла. Заметный интерес молочная ферма вызвала у Григоля Капанадзе. У него самого сейчас идет стройка собственного крестьянского хозяйства, мужчина уже закупил 50 коров из Австрии и эта командировка помогла уточнить все детали производства.

Григол Капанадзе, глава Крестьянского хозяйства, Костанайская область:



— Поездка очень полезная. Получили большой опыт и увидел все собственными глазами. Это действительно надо принять то, что они работают и много работы сделано. Для опыта дальше — это хороший урок. Будем стараться что-то повторить.



Всего из Костанайской области приехали 13 человек. Среди них и 3 акима районов, акционеры, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений, а также его замы. Основную же часть гостей составляли предприниматели, цель которых — обмен опытом в сфере животноводства и растениеводства, налаживание контактов для дальнейшего сотрудничества.

Тимур Бисембаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений, Костанайская область:



— Мы знаем, что Северо-Казахстанская область очень активна в этом направлении. За последние пару лет мы сделали анализ и узнали, что порядка 13 МТФ современных было здесь построено. Поэтому мы хотели своими глазами посмотреть на фермы, посмотреть на коллег и привезли специально акимов районов и руководителей потенциальных сельхозпредприятий, которые у нас в области строительство молочно-товарных ферм. Лучше, как говорится, увидеть все своими глазами, тем более это не дальнее зарубежье, а соседняя область.



А это уже посевные поля другого активного предпринимателя и мецената региона — Биржана Шаймерденова. По приезде здесь шла уборка кукурузного поля, которую завершат в течение 10 дней. Также костанайцы ознакомились с сортами посевов, методикой выращивания и техникой.

По пути делегация посетила село Дайындык. Там Биржан Шаймерденов выступил перед гостями. Рассказал, что помимо хозяйства нужно заниматься и социальной сферой. Когда он вернулся с учебы, то в Дайындыке насчитывалось всего 24 дома, а сейчас их здесь, благодаря вложениям предпринимателя, в 3 раза больше.

Биржан Шаймерденов, глава ТОО «Шаймерденов Б.А.»:



— Мы снесли старые и построили новые дома. Первым делом построили медицинский пункт, затем садик, мечеть, детские площадки, отремонтировали школу и клуб. Все для сельчан. И воду, и тепло провели. Дороги привели в порядок, чтобы дети могли на роликах до самой школы кататься. Все эти объекты своими глазами увидели делегаты. Вошли во внутрь школы, взглянули на новый спортивный зал.

Далее все отправились на молочно-товарную ферму в с. Ленинском. В апреле 2019-го туда завезли буренок из Австрии.

Фермер Данияр Мирасов отметил активное участие местных фермеров в жизни сел. Сам он занимается как посевом полей, так и животноводством. Уже сейчас у него 2 крестьянских хозяйства. Молодой предприниматель уверен, что эта поездка будет полезной.

Данияр Мирасов, глава крестьянских хозяйств, Костанайская область:



— Для дальнейшего наращивания производства мы планируем стротельство современной молочно-товарной фермы мощностью в 1000 голов племенного КРС. Безусловно, сегодняшний наш визит очень важен для того, чтобы поговорить и подобрать для себя ту технологию, и внедрить у себя на хозяйстве.



Побывав на полях и молочных фермах, гости могли получить ответы на интересующие их вопросы, а также перенять опыт строительства молочных комплексов.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата СКО:



— На сегодня а нашей области проводится большая работа. С начала 2018 года построено12 МТФ. В текущем году 16 МТФ строится, из нз них будет введено в эксплуатацию 10.



Гостям из других регионов в нашей области всегда рады. В дальнейшем планируют распахнуть свои двери и для других.

Гюзель Закария