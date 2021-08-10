В КШГ им. Абая провели урок, посвященный 180-летию Ы.Алтынсарина

Образование

22:09 10 Августа 2021

Нурислам Муратай в этом году переходит в 6-й класс специализированной казахской школы-гимназии имени Абая. Чтобы подготовиться к новому учебному году, он посещает летнюю школу. Сейчас Нурислам сидит на уроке казахской литературы. Тема занятия посвящена 180-летию великого просветителя Ыбырая Алтынсарина, который всегда направлял на путь знаний и боролся за будущее поколений.

Нурислам Муратай, ученик КШГ им. Абая:

— На летних каникулах мы приходим на дополнительные занятия. Здесь мы исправляем то, что упустиили за год. На сегодняшнем уроке я узнал много полезного о работе и воспитании.

Летнюю школу в этом учебном заведении посещают около 200 мальчишек и девчонок. Это гимназисты со 2 по 11 классы. А также в этом году начала свою работу малышкина школа для будущих первоклассников, не посещавших детские сады и подготовительные классы.

Маржан Сералина, завуч специализированной казахской школы-гимназии им.Абая:

— В малышкиной школе работают учителя начальных классов. Всего три группы. Все санитарные требования соблюдаются. В общем, в школе на сегодняшний день работает 31 учитель. Составляется гибкий график занятий по базовым дисциплинам.

В казахской школе гимназии летние занятия будут проводиться до 22 августа. И уже готовые к новому учебному году более тысячи школьников вновь сядут за парты 1 сентября.

Диана Салихова

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