Рейды по местам купания проводят спасатели г.Петропавловска

Пляж — прекрасное летнее место для отдыха. Однако, и там необходимо быть бдительным. Родитель, отвлекшийся в телефоне и ребенок, играющий сам по себе. Частая картина, которая может привести к ужасным последствиям. Поэтому спасатели и полицейские проводят рейды по пляжам. Люди в погонах предупреждают горожан о строгом соблюдении мер безопасности на водоемах и просят особое внимание уделять детям.

Отдых на пляже в пьяном виде, купание в несанкционированных местах, оставление детей без присмотра на водоеме или в лесу — все это может обернуться трагедией. За пару часов рейда полицейские и спасатели проверили все побережье реки Есиль — от дамбы до городского пляжа. Заехали и на пляжи озера «Пестрое».

Там они раздавали профилактические памятки и буклеты с проверенными рекомендациями о том, как не стать жертвой несчастного случая на водоеме. Основное требование — не допускать фактов купания подростков без присмотра. Крайне важно, чтобы с детьми на реке или на озере находился кто-то из взрослых. Также важно, чтобы взрослые находились на пляже в адекватном состоянии и не отвлекались на смартфоны. Водная стихия очень опасна, считанные секунды отделяют спокойный отдых от трагедии.

Даниэль Саркисян, старший инженер Управления по ЧС г.Петропавловска:



— В связи с началом купального сезона, который стартовал 1 июня 2021 года, к сожалени,ю в городе Петропавловске были зарегистрированы случаи гибели людей на водоемах, а также факты оставления детей без присмотра одних в местах отдыха. Основными ошибками людей, при купании на водоемах, заканчивающихся несчастными случаями, являются — чрезмерное употребление спиртных напитков на местах отдыха, а также переоценка своих собственных возможностей. Сегодня сотрудниками было охвачено около 300 человек.

Аналогичная работа инспекторами по делам несовершеннолетних была проведена во дворах, в скверах и парках областного центра. Там также розданы памятки, брошюры детям и родителям с напоминанием правил поведения детей на улице и с малознакомыми людьми, а так же брошюры о правилах поведения на воде и запрете купания в неустановленных местах. Напомним, с 5 по 13 августа на территории города и районов проводится широкомасштабная областная акция «Профилактика и контроль детей».

Диана Салихова