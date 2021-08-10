Предприниматель района М.Жумабаева дважды воспользовался государственной поддержкой

Станислав Кривинцов, предприниматель, г.Булаево, район М.Жумабаева:



— Два года назад обратился в палату предпринимателей, в «Жас касыпкер» был набор. Я отучился, получил 505 тысяч. Благодаря этому приобрел один гидравлический дровокол, чтобы оказывать населению услуги по колке дров.



Она оказалась очень востребованной. За счет рекламы в социальных сетях и районной газете клиентов Станислав нашел быстро. В какой-то момент спрос сильно превысил предложение. Тогда молодой предприниматель приобрел еще 4 современных дровокола.

Иван Лелюх, житель с.Медвежка, район М.Жумабаева:



— В прошлом году еще хотел заказать, но тогда у него работы в Булаево много было, в Медвежку еще не ездил. А в этом году заказал и оперативно. Нанимал, тут молодежь, в основном, подрабатывала, сильно не загружаешь. Толстые дрова, камиля оставались, не будешь же их эксплуатировать, вон они под сараем так и стоят. А этой техникой очень даже удобно.



Для работы с ней молодой предприниматель нанял 6 человек. За одну машину переработанных дров они получают 4 тысячи тенге. Сама услуга североказахстанцам обходится в 10 тысяч. Кстати, стоит такое российское чудо техники, которое в несколько приемов превращает даже самые большие пеньки в дрова,- 950 тысяч тенге.

На их колке Станислав не остановился. Около 5 лет он изготавливает инкубаторы для разных видов домашней птицы. Это одна из старых моделей аппарата для вывода молодняка. Некоторые детали предприниматель вырезал вручную, так как денег на специальные станки у него не было.

Станислав Кривинцов, предприниматель, г.Булаево, район М.Жумабаева:



— Инкубатор этот самый маленький, на 500 куринных яиц. Если клиент не может разобраться, мы либо видео-обзор отправляем, либо, если какие-то технические неисправности, мы выезжаем.



Год назад житель Булаево подал документы для участие в программе «Дорожная карта бизнеса» и получил 5 млн грантовых средств. Их он вложил в модернизацию своего производства инкубаторов. Самый большой на три тысячи яиц стоит 450 тысяч тенге. Спрос среди местных, а также птицеводов из соседних к областному центру городов, есть.

Дарья Пышмынцева