Предприниматель подал в суд на ГАСК СКО

Бизнес и экономика

22:22 10 Августа 2021

Началось все три месяца назад. Застройщик перебросил кабель через детскую площадку. В этом в ходе незаконной проверки ГАСК увидел нарушение и обвинил совсем непричастных лиц. В их числе «СевСтройНадзор», который занимается лишь экспертизой строительных проектов.

Олег Хрупин, представитель субъекта бизнеса ТОО «СевСтройНадзор»:

— Может ли эксперт, который просто делает экспертизу рабочего проекта на строительство объекта определенного, создать неустранимую угрозу жизни и здоровью населения. Это же просто нереально. Человек сидит за компьютером работает.

Этот вопрос не раз поднимали на заседаниях Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Там тоже сомневаются в правомерности проверок ГАСК-а, представители которого, к слову, на заседаниях Совета не появлялся.

Айдос Кенбеилов, начальник отдела ПП СКО:

— Почему мы сомневаемся в правильности назначения такой проверки? Потому что в деятельности «СевСтройНадзора», в тех нарушениях, мы не усматриваем массовую угрозу здоровью и жизни населения. Только по этой причине можно провести проверку.

В палате предпринимателей уже направили на имя главы региона 2 жалобы, на которые по сей день ждут ответы.

Иннеса Куанова, председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции:

— На заседании Совета мы рассмотрели вопрос о правомерности проверок, которые проводит ГАСК у предпринимателя. Эти проверки проводятся в период моратория, который введен с 1-го января 2020 года и в виде исключения такие проверки могут проводиться при наличии 2 условий: 1-ое — наличие решения Первого руководителя местного исполнительного органа, в нашем случае, это решение акима области и во-вторых, должны быть исключительные случаи и обстоятельства.

При получении ответных письем и подтверждения ими незаконности проверок, в товариществе намерены подать в суд на Управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Олег Хрупин, представитель субъекта бизнеса ТОО «СевСтройНадзор»:

— По факту незаконного и необоснованного назначения, регистрации и проведения проверки в отношении субъектов малого и микро-бизнеса во время действия Указа Президента о моратории на проверки.

Комитет по делам строительства при Министерстве УИИР признал проверку незаконной. Теперь ТОО «СевСтройНадзор» пытается уладить эту проблему на местном уровне.

Гюзель Закария

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