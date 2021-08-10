Делегация из Костанайской области прибыла в СКО

Для обмена опытом наш регион посетила делегация из соседней Костанайской области в составе 13 человек. Они побывали в хозяйствах Аккайынского района, а также посмотрели урожай на полях, ознакомились с технологиями, которые сегодня применяют наши фермеры. Костанайцы пообщались и со специалистами молочно-товарных ферм. Среди них ТОО «Қызылжар сүт «, ТОО «Шаймерденов СК» и «ТОО Зенченко».

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:



— Приехали коллеги обменяться опытом, посмотреть нашу работу. Мы наравне с животноводством показали и социальную сферу. Сегодня коллеги приехали и были приятно удивлены хозяйствам, которые вкладывают всю душу не только в хозяйство, но и в развитие социальной сферы. Там, где развита социальная сфера будет и рабочим хорошо. Если будут платить заработную плату, то каждое село будет также процветать.

Гюзель Закария