20 дней почти весь Казахстан находится в «красной» зоне по коронавирусу

COVID-19: Казахстан

22:07 10 Августа 2021

МВК опубликовал матрицу оценки эпидситуации в регионах РК на 10 августа. И согласно этой информации 20 дней почти весь Казахстан находится в красной зоне по коронавирусу. Речь идет о городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также об Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Туркестанская область находится в желтой зоне. За прошедшие сутки выявлено 7235 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В СКО их количество составляет — 156, в Петропавловске — 72.

Диана Салихова

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