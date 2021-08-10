МВК опубликовал матрицу оценки эпидситуации в регионах РК на 10 августа. И согласно этой информации 20 дней почти весь Казахстан находится в красной зоне по коронавирусу. Речь идет о городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также об Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Туркестанская область находится в желтой зоне. За прошедшие сутки выявлено 7235 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В СКО их количество составляет — 156, в Петропавловске — 72.

Диана Салихова