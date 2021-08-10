10 августа казахстанцы отметили День Абая

Песня, в основу которой легло стихотворение великого Абая Кунанбаева, посвящена любви. Это чувство благодаря которому человек испытывает самые разные эмоции. Переполняют они и тех, кто хотя бы раз прикасался к работам выдающегося казахского мыслителя.



Акмарал Ибраева, и.о. члена Правления СКУ им. М.Козыбаева:



— Слова назидания Абая — это произведение, которое заслуживает отдельного внимания. Радует, что очень много молодых людей знакомы с ним. Также, 45 кратких притч и философских трактатов вызывают большой интерес у исследователей из разных стран мира. Мораль, право, воспитание, мировоззрение. Эти и другие темы очень глубоко раскрыты в словах назидания Абая.



В прошлом году в Казахстане отметили большой юбилей, — 175-летие Абая Кунанбаева. В 2021-м 10 августа в день рождения поэта, философа, мыслителя североказахстанцы вспоминают и обсуждают его труд. Особую ценность он представляет для молодого поколения.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:



— Я бы сказал, что это достояние всей цивилизации. В принципе, все вещи, которые он говорил, понятны каждому человеку. Неважно, какой он национальности. Абай говорил о том, что нужно учиться, стремиться к чему-то хорошему, не лениться, развиваться. Абай говорил, что светлый ум, горячая энергия и теплое сердце — это три качества, которые должны сопровождать человека.

В прошлом году 10 августа в Казахстане был официально объявлен, как День Абая. Тогда же его добавили в календарь праздничных дат.

Дарья Пышмынцева