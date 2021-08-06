«Выступление плохое, так как нет золотых медалей», — С.Сапиев о выступлении казахстанских боксёров

«Выступление плохое, так как нет золотых медалей, которые у нас были до этого на олимпийских играх». Такую оценку результатам казахстанских боксёров дал председатель профильного Комитета Серик Сапиев. Во время пресс-конференции он отметил, что некоторые боксёры не в лучшей форме подошли к турниру. Тренерский совет будет работать над ошибками. После каждых олимпийских игр проводится расширенное заседание с участием федераций по видам спорта. Пересматриваются квалификации и ротация тренеров. Серик Сапиев назвал судейство, в целом, по всему турниру максимально объективным. Но в полуфинальном бою, говорит председатель Комитета, Сакен Бибосынов свой бой выиграл. Спортсмен выступал в весовой категории до 52 кг и проиграл великобританцу.

Серик Сапиев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК:



— Мы недоумевали, ведь во втором раунде, когда он чисто переиграл английского боксёра, судьи отдали победу Бибосынову со счётом 3:2. Здесь такой вопрос «правильно ли судили?», «не досмотрели ли?», «человеческий фактор сыграл роль?». Я считаю, что это на совести судей, но моё мнение, что Сакен выиграл. У него была возможность выиграть золотую медаль.

Айгерим Мукашева