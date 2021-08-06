18 случаев скотокрадства за 2021 год зарегистрировали в СКО

Правоохранительные органы

18:59 6 Августа 2021

Нередко можно увидеть скот, пасущийся самостоятельно. Владельцы оставляют своих животных без присмотра, что ведет к неприятным последствиям. Сломанные изгороди, вытоптанные посевы, загрязненные улицы — это далеко не весь перечень результатов вольного выпаса.

Мадияр Харипов, начальник отдела управления криминальной полиции ДП СКО:

— Скот, который находится бесхозно, загоняется в штрафную стоянку, которая находится в сельских округах, где владелец животных привлекается к административной ответственности по статье 408.

Животные, отбившиеся от стада, становятся мишенью для злоумышленников. Так, в Северо-казахстанской области с начала года зарегистрировано 18 фактов скотокрадства. За такое правонарушение грозит уголовная ответственность. Преступникам предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Мадияр Харипов, начальник отдела управления криминальной полиции ДП СКО:

— По сравнению с прошлым годом мы имеем снижение данного вида преступлений. Если в этом году было 18 фактов, то в том году было 25 фактов. 00:40 На это повлияло то, что по инициативе ДП перед местными исполнительными органами, а также на сессии маслихата в августе 2020 года были приняты правила по выпасу сельскохозяйственных животных.

Опасность представляют не только злоумышленники. Скот, находящийся на вольном выпасе может выбежать на проезжую часть и стать причиной дорожно-транспортных происшествий. С начала года за нарушение правил выпаса скота к административной ответственности привлекли около 1360 человек. Предупреждение получили 432 гражданина, нарушившие правила пастьбы. Остальным грозит штраф в размере 5 МРП. Кроме того, в общей сложности 3600 голов лошадей и крупного рогатого скота были помещены на штрафстоянку. В регионе насчитывается 230 таких площадок.

Диана Салихова

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