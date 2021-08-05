Литературная гостиная развернулась в городской библиотеке им. И.Шухова

Надежда Рудикова познакомилась с Иваном Шуховым еще в детстве. Тогда она не могла и предположить, что перед ней стоит талантливый писатель. Она росла с ним по соседству в селе Пресновке, поэтому он ей и запомнился иначе.

Надежда Рудикова, пресс-секретарь СКФ РОО «Русская община Казахстана»:



— Приезжал Иван Петрович в станицу Пресновскую чаще всего летом. Что интересно, всегда ходит босиком в таком полинялом советском трико, закатанным по колено, и в клетчатой на распах рубахе. Ростом невелик. Он был последним из 13 детей в семье Шуховых. Его звали «поскрёбышем». Рубил, напиленные простой пилой, дрова, курил самосад из козьей ножки.



А вот Екатерина Ильина с Иваном Петровичем познакомилась во время учебы в институте. Этот день до сих пор в ее памяти, ведь с того времени она стала преданной поклонницей его произведений.

Екатерина Ильина, председатель постоянной комиссии городского совета ветеранов:



— Особенно мне нравится его «Горькая линия», «Ненависть», и когда была встреча со студентами, мы как раз говорили об этих произведениях, о его рассказах. Потом он выступал сам. Он очень хорошо говорил о своем крае, там, где он родился. Рассказывал, как он писал произведения. Интересен был рассказ о том, как они посещали фронт, общались с солдатами.



В этом году в читальном зале собрались только выступающие, а вот гости сидели по ту сторону экрана. На памятном вечере вспомнил об отце Илья Иванович Шухов. Он присоединился к гостям онлайн. В библиотеке им. И. Шухова чтят память о писателе, поэтому ежегодно проводят такие мероприятия.

Галия Мелешкевич, библиограф КГУ «центральная городская библиотека им. И. Шухова:



— Будем зачитывать произведения, будем показывать видеоматериалы. Музей любезно предоставил нам видеоматериалы.



Также в библиотеке организовали книжную выставку «Благовест шуховского слова», подготовили памятные фильмы и разместили их в социальных сетях.

Гюзель Закария