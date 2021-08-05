К.Аксакалов ответил на интересующие вопросы жителей региона в прямом эфире

Сегодня Кумар Аксакалов ответил на интересующие вопросы североказахстанцев в прямом эфире на своей личной странице в инстаграме. Ранее он опубликовал пост, где жители региона могли оставить свои комментарии и вопросы, а также поделиться предложениями и пожеланиями. На самые злободневные глава региона ответил в прямом эфире. В основном, речь шла о строительстве, очереди на жилье и ремонте дорог.

Кумар Аксакалов — аким СКО:



— Когда закончат ремонт дороги «Петропавловск — Курган»? Данный проект реализуется Министерством индустрии и инфраструктурного развития. По нашим данным, из-за разногласий заказчиков и подрядчиков идут судебные разногласия. Вместе с тем, Министерство обещает, что до конца года все судебные разбирательства будут завершены и строительные работы начнутся сразу со следующего года. А так финансирование есть.



Айгерим задает вопрос: «Есть ли в области потребность в учителях и как решается этот вопрос перед началом учебного года?»



Подробности можно узнать в видеозаписи прямого эфира акима на его личной странице в инстаграме — @qumaraqsaqalov.

Гюзель Закария