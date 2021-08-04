В СКО усиливают карантинные ограничения

В СК зарегистрирован 141 случай коронавируса за день. У 123 человек болезнь протекает с симптомами. Эпидемиологическая ситуация в регионе характеризуется как нестабильная. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,2 раза и имеет дальнейшую тенденцию к росту. 88% заболевших — с симптомными формами. Больше 20 дней область находится в «красной» зоне. К уже имеющимся ограничениям добавляют новые. С 5 августа в выходные без «Ashykа» не будут работать ТРЦ и дома, крытые непродуктовые рынки, сауны, СПА-центры, бассейны, фитнес.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Объекты, внедрившие «Ashyk», смогут работать:

— ТРЦ, торговые дома, торговые сети с 10:00 до 22:00 часов;

— крытые непродуктовые рынки с 10:00 до 17:00 часов;

— спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры (тренировки) до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица;

— СПА-центры, бассейны, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры могут работать без ограничений.



Без «Ashykа» закроют свои двери для посетителей и объекты культуры, театры, кино, концертные залы и филармонии. Они смогут работать только в рамках проекта и при заполняемости не более 30%. Пятая часть трибун будет заполнена во время спортивных мероприятий при наличии «Ashykа».

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Время работы объектов общественного питания ограничивается с 9:00 до 20:00 при заполняемости не более 50%, но не более 30 мест для объектов не участвующих в «Ashyk». Объекты, внедрившие «Ashyk», смогут работать при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест до 02:00 часов.



Такие же условия и для летних площадок. А вот столовые могут работать с 9 утра до 12 ночи без «Ashykа». И круглосуточно в рамках проекта. У торговых объектов площадью свыше 2 тысяч квадратных метров новый режим: с 9 утра до 6 вечера.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Салонам красоты, парикмахерским можно работать по предварительной записи, банкам, ЦОНам, отделениям Казпочты с 9:00 до 18:00. Городские, межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, внедрившие «Ashyk», смогут работать при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек.



Проект «Ashyk» уже доказал свою эффективность, говорят санврачи. Система работает более чем в 2 тысячах объектах области. Выявили 96 человек с «красным» статусом и 76 — с «жёлтым». Сейчас идёт работа по привлечению их к административной ответственности. Что касается прививочной кампании, первый компонент получили почти 200 тысяч североказахстанцев. А полный курс вакцинации прошли 154 тысячи. Это почти половина от подлежащего иммунизации населения.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Не считайте, что вакцинация освобождает вас от ношения масок. Это совершенно неправильная позиция. После 1 прививки мы ещё не имеем развитого иммунитета. Если взять классическую схему, то через 21 день мы получаем второй компонент. И только через 45 дней после 2 компонента мы можем говорить о том, что у нас иммунитет развился.



А до этого человек может заразиться коронавирусом. И такие случаи в регионе есть. Но ни один заболевший после вакцинации не находится в тяжёлом состоянии. Все перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной форме. Ещё одно преимущество вакцинации касается контактных лиц. За последние 7 дней установлено свыше 1700 контактных, из них 403 человека были вакцинированы. Никто из них не заболел, на домашний карантин их не отправили.

Айгерим Мукашева