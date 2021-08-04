В Кызылжарском районе готовятся к уборке урожая

В уборочной кампании здесь примут участие 588 единиц зерноуборочных комбайнов и 476 грузовых автомобилей. Сейчас в товариществах района идет активная подготовка к сбору урожая. Кстати, началась она еще в июне.

Байжан Жанбеков, инженер- инспектор КГУ «Кызылжарский районный отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии»:



— На сегодняшний день ведется подготовка зерноуборочных комбайнов. Готовность техники составляет 81%. Также на осенние полевые работы потребность дизельного топлива составляет 3900 литров. На сегодняшний день 80% дизельного топлива имеется.



Ежегодно по мере изношенности списывается старая зерноуборочная техника и приобретается новая через инструменты поддержки «КазАгроФинанса». В этом году технопарк Кызылжарского района пополнили 38 новых тракторов и 9 комбайнов отечественного, германского и канадского производств. Покупку современных железных коней оправдывает их высокая производительность, говорят аграрии.

Гюзель Закария, корреспондент:



— А вот в этом хозяйстве новое оборудование не закупали, ведь обновили свой парк техники еще в прошлом году. К примеру, комбайны, стоящие позади меня, по словам специалистов, прослужат еще следующие 10 лет.



Всего на территории района к уборке приступят 311 сельхозформирований. Здесь уже началась жатва озимых культур. В общей сложности в Кызылжарском вспахано 203 тысячи гектаров земли.

Аманжол Сакенов, руководитель КГУ «Кызылжарский районный отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии»:

— Из них зерновых 138 000 га, масличных — 41,1тыс га. В целях продовольственной безопасности в текущем году посевы гречихи составили 450 га. Уборочные работы в связи с погодными условиями начнутся чуть раньше, чем в предыдущие годы.

В области технопарк готов на 82%. Хозяйства региона к началу уборочной кампании яровых культур планируют приступить 20-22 августа, к массовой 28-30 августа.

Гюзель Закария