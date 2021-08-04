Поэтический вечер посвятили нашему земляку, писателю Ивану Шухову

В 1906 году родился наш соотечественник, писатель, журналист и переводчик Иван Петрович Шухов. Человек, влюбленный в бескрайнюю степь. В своих произведениях он не раз воспевал красоту родного края. В своей книге «Горькая линия», признался как-то писатель, прототипами персонажей стали люди, живущие в селе Пресновке, откуда родом Иван Шухов.

Он был простым, обаятельным и очень интересно рассказывал истории — таким его описывает Екатерина Ильина. Она познакомилась с Шуховым в 1959 году в педагогическом училище.

Екатерина Ильина, председатель постоянной комиссии городского совета ветеранов:



— В 1959 году я приехала в Казахстан и поступила в педучилище. Никогда не слышала о Шухове, не читала его произведений. Но на втором курсе к нам впервые приехал Шухов в педучилище. Когда-то он сам окончил это городское петропавловское педагогическое училище. И когда нам сказали, что он будет, нам пришлось почитать все его произведения. Что мы могли. Вот так впервые я встретилась с ним.



Любимым произведением Екатерины Ильиной, которое она прочитала еще в молодости, является роман «Горькая линия». В нем Иван Петрович описывал события, происходившие в Яицкой степи в канун Первой мировой войны. «Это роман о человеческом мужестве, чести, доблести», — говорит соотечественница.

Екатерина Ильина, председатель постоянной комиссии городского совета ветеранов:



— Шухов почти ежегодно приезжал на свою родину. Мне приходилось, как более молодой, сопровождать его в учебные заведения, школы, организовывать встречи. Он был интересным. Рассказывал, как писал свои произведения.



Иван Шухов занимался также и переводами казахстанских классиков. Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова и других. За свою деятельность написал 14 романов и повестей. Был главным редактором журналов «Новый мир» и «Простор».

Диана Салихова