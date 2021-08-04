Как петропавловцам сэкономить на теплоэнергии?

Без аварий и прорывов, зимой в квартирах комфортная температура. Жильцы 163 дома по улице Назарбаева готовятся к отопительному сезону ответственно. Сейчас в подвалах дома идёт промывка и опрессовка. Её здесь всегда проводят вовремя. Это гарантирует, что зима пройдёт без проблем, а многоэтажка уменьшит теплопотери. Для этих же целей 4 года назад в доме установили приборы учёты. Разницу в квитанциях жильцы 95 квартир ощутили сразу.

Виталий Куль, председатель КСК:



— До моей работы здесь не было прибора учёта. Я пришёл, мы полгода отработали. Я посмотрел, что слишком большие параметры дома позволяют сделать эту работу. Мы их поставили. Цена поменялась на треть. 4 года назад жильцы платили по 129 тенге за киловатт, а теперь платят по 78.



Виталий Куль отучился на сантехника, потому знает все нюансы, которые помогают жильцам экономить на тепле. Подготовка системы — главное правило. Согласны с этим и специалисты Петропавловских тепловых сетей.

Виталий Холоша, главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»:



— Также необходимо выполнить утепление разводки в подвальном или чердачном помещении. Это утепление трубопровода. И, может, самое главное, утепление подъездов. Так как постоянно люди приходят домой, гости приходят, постоянно открывается дверь.



Плотно закрывающиеся входная дверь и окна в подъезде помогут уменьшить теплопотерю на 20-30%. Качественные окна в квартире удержат на 40% больше тепла. При соблюдении всех этих правил можно платить на четверть меньше. Экономят бюджет петропавловцев и приборы учёта. Вы платите только за то количество теплоэнергии, которое потратили. Возможно, в морозный январь счёт выйдет больше, чем у жильцов с фиксированным тарифом. Но если подвести итоги всего отопительного сезона, прибор учёта весомо экономит. Всего в Петропавловске 1106 многоэтажек. В 80% уже установили приборы учёта. Почти половина домов провели промывку и опрессовку теплосистемы.

Айгерим Мукашева