Более 8 тысяч детей СКО пойдут в первый класс

В семье Амреновых праздник, ведь их первенец, носящий имя Великого завоевателя, Темирлан идет в первый класс. Для своего единственного сына Жанна Хамитовна выбрала школу №1 им. М.Айтхожина и на то были свои причины.

Жанна Темербаева, жительница г. Петропавловска:



— Мы пошли в эту школу, во-первых, по месту жительства. Во-вторых, эта школа нам очень нравится, потому что у нее есть свои традиции, своя история и это одна из центральных школ города. Знаем, насколько там педагогический состав сильный.

Чтобы избежать предшкольного ажиотажа мама мальчика подала заявление на поступление еще в апреле через интернет. Собрала все документы в формате PDF. Это заявление от родителей, копия свидетельства о рождении ребенка; паспорт здоровья; справка формы 063/у и две фотографии 3х4.

Жанна Темербаева, жительница г. Петропавловска:

— Мы специально заходили через Egov или через ссылку сакура и там подавали полностью весь список документов пошагово. Все очень удобно. Скажем так, человек даже не обладающий компьютерной грамотой мог спокойно подать заявление.



Всего в регионе более 8000 детей впервые переступят пороги школ, порядка 2000 из них будут обучаться на государственном языке. В основном, все заявления на поступление в первый класс регистрировались через цифровые системы, говорят в управлении образовании.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:



— Через порталы электронного правительства поступило 1748 заявлений, через собственные информационные системы, Вы знаете у нас «Sakura24.kz» 6305 заявлений от родителей. Вы понимаете, что это удобно. Родитель не выходит из дома и это исключает какие-либо контакты.



Также в ведомстве отмечают, что новом учебном году школьникам не обязательно носить школьную форму. Теперь обучающиеся смогут посещать учебные заведения в одежде классического стиля. Будут и другие новшевства.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:



— В этом году вводится в школах с русским языком обучения предмет «Букварь», в школах с государственным языком обучения учебный предмет «Әліппе». Со второго полугодия, то есть с 1 января 2022 года вводится «Цифровая грамотность» для первоклассников. Они будут изучать по 0,5 часа в неделю. Всего за полугодие 17 часов.

В первых классах учебные достижения оцениваться не будут. Также в управлении намерены провести новый учебный год в традиционном формате.

Гюзель Закария