380 североказахстанцев стали жертвами интернет-мошенников в этом году

Профилактика, которой не бывает много. Североказахстанские полицейские продолжают бороться с интернет-мошенниками. На площадке центра местных борцов с коррупцией один из представителей стражей порядка рассказал, что за 7 месяцев этого года на удочку злоумышленников, которые орудуют во всемирной сети, попались свыше 380 североказахстанцев.

Для сравнения в 2020-м таких фактов было наполовину меньше. Схемы обмана за это время сильно не изменились. Любители нажиться на доверчивых людях, в основном пенсионерах, представляются работниками банков или сотрудниками онлайн-магазинов. В последнем случае люди охотнее расстаются с деньгами, а в первом их заставляют это делать. Интернет-мошенники придумывают легенды, связанные с близкими обманутых граждан. Также, часто на них оформляются онлайн займы через микрофинансовые организации. Через длительное время от судебных исполнителей человек узнает о том, что на него оформлен кредит.

Виталий Подчерин, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:



— Если же вам звонят из банка, представляясь сотрудником службы безопасности, немедленно прекратите разговор. Сотрудники банков никогда сами не звонят, не требуют сообщить никакую конфиденциальную информацию, так как, у них она имеется. В крайнем случае вас могут пригласить в офис банка и разъяснить проблемную ситуацию. Если все-таки вы стали жертвой интернет-мошенников, вам необходимо незамедлительно обратиться по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции.

Дарья Пышмынцева