1744 нарушителя тишины привлекли к ответственности в СКО в этом году

Правоохранительные органы

21:24 4 Августа 2021

Ремонтные работы, семейные скандалы, гулянья нетрезвых квартирантов — это и многое другое относится к нарушениям тишины. Точнее, если происходит все это после 22 и до 9 часов — в будние и после 23 и до 10 часов — в выходные дни. Для восстановления общественного порядка североказахастанцы звонят на 102, вызывают участковых инспекторов полиции.

С начала года североказахстанские полицейские привлекли к административной ответственности 1744 нарушителей тишины. Из них 1481 — в городе Петропавловске, — отмечает первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев. За это административное правонарушение полагается штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, предупреждения не предусмотрено. В правоохранительном ведомстве напоминают, что кроме телефонного номера «102», по всем входящим в компетенцию органов внутренних дел вопросам, в любое время можно обращаться посредством видеозвонка или текстовых сообщений через мобильное приложение «102» (официальное приложение можно найти в App Store и Google Play).

Диана Салихова

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