Птичий грипп угрожает СКО

The YouTube ID of XP87pEMbxase is invalid.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— В прошлом году птичий грипп нанёс большой урон отрасли животноводства. Регион до сих пор не может вернуться к показателям, которые были до атаки птичьим вирусом. Сильнее всего пострадали Бишкульская птицефабрика, ТОО «Алекри» и «Адель-Кус». В сумме они потеряли 1 млн 370 тысяч голов. Всего же вместе с частными подворьями СК лишился порядка 1,5 миллиона кур.



И снова над СК нависла угроза птичьего гриппа. В конце июля в России зафиксировали гибель пернатых в 11 населённых пунктах. 4 из них на территории граничащей с нами Тюменской области, где от гриппа погибли две головы домашней птицы и столько же диких особей. Ситуация стабильная, говорят специалисты, распространения болезни нет. Чтобы обезопасить казахстанскую птицу, комитет ветконтроля с 29 июля ввёл ограничения.

Марат Ибраев, руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:



— Из Тюменской области транзит и ввоз из самой области запрещен. Транзит, что имеется в виду: грузы, которые находятся севернее, восточнее, западнее Тюменской области, но по пути, если пересекают Тюменскую область. Речь идет о закрытии транзита только живой птицы. А из самой Тюменской области ввоз запрещён всей птицеводческой продукции. В том числе инвентаря, оборудования, материалов.



Специалисты ежедневно мониторят торговые точки. Нарушений не выявили. А вот на границе они есть. На ветеринарных пограничных пунктах зафиксировали 4 случая, когда птицеводческую продукцию пытались провезти с нарушением требований. Груз вернули обратно поставщику.

Помимо этого, в регионе развернулась прививочная кампания. Вакцину от птичьего гриппа получили 556 тысяч голов в личных подсобных хозяйствах 50-ти населённых пунктов. Они находятся вблизи водоёмов, граничат с Россией либо в прошлом году там была вспышка гриппа. Во втором полугодии прививку поставят ещё 600 тысячам. Вакцина бесплатна для населения, а вот бюджету прививочная кампания обошлась в 50 млн тенге.

Марат Ибраев, руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:



— Птицефабрики проводят вакцинацию за счёт собственных средств. Вся имеющаяся птица там иммунизирована. У нас 4-5 крупных птицефабрик. В июне нами была проведена оценка уровня биологической защиты. На сегодняшний день грубых нарушений не выявлено.



Была вспышка птичьего гриппа и в нашей области. В июне на берегу озера Саумалколь Айыртауского района выявили высокопатогенный вирус у диких уток. Погибли 104 головы. Павшую птицу утилизировали. Провели вакцинацию в ближайших сёлах. Распространение не допущено.

Айгерим Мукашева