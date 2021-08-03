Синоптики дали прогноз на август

Каждый год североказахстанцы ждут лето, как чудо. Три месяца они стараются, как можно больше времени проводить на свежем воздухе, греться на солнце, купаться и загорать. Конечно, когда делать это жителям региона позволяет погода. Первые два летних месяца подарили североказахстанцев много солнечных дней. Они очень надеются, что август их тоже не подведет.

— Вот, как сегодня хорошо. И солнце есть и не жарко. 23 градуса — самая хорошая погода для нас.



— Чтобы август был таким же жарким, как июль. Чтобы можно было каждый день гулять.



— Я бы хотел, чтобы лето дальше оставалось.



Если верить прогнозам местных синоптиков, то лето в августе останется и никуда «не уйдет». Поэтому те, кто запланировал поездки на природу, пикник или просто выходы на прогулки в хорошей компании могут не переживать из-за непогоды.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:



— В первой декаде ожидается повышение температуры вохдуха ночью до 11-16, местами 19 тепла, днем до 25-30, местами 33 тепла. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до 10-15, местами 7, днем до 20-25, местами 17 тепла.



Следующие две декады последнего летнего месяца будут, практически, такими же. Что касается осадков, они в основном нужны работникам полей для хорошего урожая, то их по данным синоптиков в августе будет не очень много.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:



— Кратковременный дождь, гроза предполагаются часто в течение месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в первой, в конце второй и во второй половине третьей декады. Пыльная буря — в середине второй и третьей декады.

Дарья Пышмынцева