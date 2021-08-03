Ношение школьной формы не обязательно в новом учебном году

«В течение только следующего учебного года, школу можно посещать в одежде классического стиля», — заявил Асхат Аймагамбетов на своей странице в Фейсбук.

Свое решение министр образования обосновывает двумя факторами. Во-первых, из-за эпидситуации многие магазины работают в определенное время, в некоторых городах — только в будние дни, и если родители массово отправятся за покупкой школьной формы, то это может спровоцировать очереди, что увеличит риски заражения Covid-19. Во-вторых, в связи со временными экономическими трудностями, в некоторых семьях покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет.

Асхат Аймагамбетов — министр образования и науки РК:



— Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля

Гюзель Закария