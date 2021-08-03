Как проходят соревнования по женской борьбе на Олимпиаде 2021

Казахстанская спортсменка, призер Олимпийских игр в Рио Эльмира Сыздыкова проиграла стартовую схватку по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио. Она выступала в весовой категории до 76 килограммов. В четвертьфинале ей противостояла кыргызская спортсменка Айпери Медет Кызы. В итоге схватка завершилась поражением казахстанки со счетом 1:8.

Гюзель Манюрова, вице-президент Казахстанской федерации вольной, греко-римской и женской борьбы, серебряный призер Олимпиады в Рио:



— Эльмира Сыздыкова в этом году, несколько месяцев назад, на чемпионате Азии в Алматы выиграла кыргызскую спортсменку. Положила ее чисто. Мы все очень обрадовались. Наверное, сказалась эта победа, которая пошла не на пользу Эльмире. Наверное, она недооценила спортсменку. Иногда, видите, поражение приносит больше пользы перед олимпийскими играми, чем победа.



Эльмира Сыздыкова несколько лет назад перешла на другую весовую категорию. Раньше она выступала в группе до 69 килограммов. Гюзель Манюрова считает, что такой переход тяжело сказывается на спортсменах.

Гюзель Манюрова, вице-президент Казахстанской федерации вольной, греко-римской и женской борьбы, серебряный призер Олимпиады в Рио:

— Попасть в список 16 сильнейших, поверьте, дорогого стоит. Это большое напряжение. Каждый хочет вернуться домой с медалью, выиграть. Наверное, избыточный потенциал нужно немножко сбавить, немножко отстраниться от всего происходящего. Тогда будет проще. Функционально и физически борцы хорошо готовы. Подготовка прошла достаточно хорошо.



На этих олимпийских играх идет падение фаворитов, утверждает Гюзель Манюрова.

Гюзель Манюрова, вице-президент Казахстанской федерации вольной, греко-римской и женской борьбы, серебряный призер Олимпиады в Рио:



— Сказывается то, что четыре года идет олимпийский цикл, а пять лет продержаться на вершине и пытаться завоевать еще одну олимпийскую медаль — для этого иногда не хватает моральной и физической силы. Люди просто сгорают, они делают все на пределе своих возможностей, но этого уже мало, потому что у спортсменов есть ресурс.



Гюзель Манюрова является серебрянной и бронзовой призеркой этих масштабных соревнований. Однако, сейчас она наблюдает за соотечественниками по ту сторону олимпийского ковра. «Эмоций и переживаний еще больше, чем когда выступаешь сам», — признается Гюзель. Напомним, что соревнования по вольной борьбе среди женщин завершатся 7 августа. От Казахстана также выступают Валентина Исламова и Татьяна Ахметова.

Диана Салихова