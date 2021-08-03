Бегущая строка 3 августа 2021 года

**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! »МТРК» ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ КӨШЕСІ, 69 (2 ҚАБАТ) МЕКЕНЖАЙЫНДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ПУНКТТЕРІНДЕ ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ. »WHATSAPP» + 7-777-083-77-55.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). »WHATSAPP» + 7-777-083-77-55.
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1 000ТГ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1 000ТГ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
**** ЗИЛ 131, САМОСВАЛ, ДИЗЕЛЬ САТАМЫН. ТАМАША ЖАҒДАЙЫ. ҚҰЖАТТАР ТӘРТІБІ 3 600 000ТГ. ТЕЛ: +7-705-503-89-61, +7-707-841-90-07.
**** ПРОДАМ ЗИЛ 131, САМОСВАЛ, ДИЗЕЛЬ. ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ 3 600 000ТГ. ТЕЛ: +7-705-503-89-61, +7-707-841-90-07.
**** САТАМЫН ЖИНАУ ШЛАНГІ, ШЫҒАРУ ШЛАНГІСІ -20 МЕТР, ДУРАЛУМИН ҚОЛ СОРҒЫСЫ, АҒАШ ҰСТАСЫ. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ПРОДАМ ЗАБОРНЫЙ ШЛАНГ, ВЫКИДНОЙ ШЛАНГ -20 МЕТРОВ, РУЧНОЙ НАСОС ДЮРАЛЕВЫЙ, СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** »БРЕСТ» ТӨРТ КОНФОРОЧНУЮ ГАЗ ПЛИТАСЫН САТАМЫН. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ПРОДАМ ГАЗОВУЮ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНУЮ ПЛИТУ »БРЕСТ». Б/У. ТЕЛ.: 33-26-22.
****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ
**** »ЗМО» ЖШС ҚАЖЕТ: ҚОЙМАШЫ, БУХГАЛТЕР, ФРЕЗЕРЛЕУШІ. ТЕЛ.: 42-55-42.
**** ТОО »ЗМО» ТРЕБУЮТСЯ: КЛАДОВЩИК, БУХГАЛТЕР, ФРЕЗЕРОВЩИК. ТЕЛ.: 42-55-42.
**** 1 БІЛІМІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ:С АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕР ПРОФ. СЕРТИФИКАТЫ ҚАЖЕТ). ТҮЙІНДЕМЕНІ КЕЛЕСІГЕ ЖІБЕРУ E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ 1:С БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ (ЖЕЛАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ПРОФ. БУХГАЛТЕРА). РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ ТІЛШІСІ. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ ВИДЕООПЕРАТОР. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** СКУ КОЛЛЕДЖІ ГРАНТҚА ӨТПЕГЕН 9 ЖӘНЕ 11 СЫНЫПТАР БАЗАСЫНДА ЗАҢ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША ҰБТ СЕРТИФИКАТЫМЕН ЖӘНЕ ОЛАРСЫЗ ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ҚАБЫЛДАЙДЫ. БЮДЖЕТТІК ТОПТАРҒА ҚАБЫЛДАУ ЖҮРГІЗІЛУДЕ. МЕКЕНЖАЙЫ: ПЕТРОПАВЛ Қ., БОСТАНДЫҚ К-СІ, 51 (КОЛХОЗ РАНКЫНЫҢ ЖАНЫНДА). ТЕЛ.: 33-44-35, 31-06-24, 33-28-31. САЙТТАҒЫ АҚПАРАТ: COLLEDGSKU.KZ. ЛИЦЕНЗИЯ: KZ23LAA00006674 СҚО БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 2016 Ж.
**** КОЛЛЕДЖ СКУ ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ, НЕ ПРОШЕДШИЕ НА ГРАНТ, С СЕРТИФИКАТОМИ ЕНТ И БЕЗ НИХ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕДЕТСЯ НАБОР В БЮДЖЕТНЫЕ ГРУППЫ. АДРЕС: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. БОСТАНДЫКСКАЯ, 51 (ВОЗЛЕ КОЛХОЗНОГО РАНКА). ТЕЛ.: 33-44-35, 31-06-24, 33-28-31. ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: COLLEDGSKU.KZ. ЛИЦЕНЗИЯ: KZ23LAA00006674 ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ СКО 2016 Г.
**** КББ ӘДІСІМЕН СУ ҚҰБЫРЫ ЖӘНЕ КӘРІЗ (КРАНСЫЗ ТӘСІЛМЕН). ҚҰДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУ. ҚЫСҚА МЕРЗІМДЕ ҚОСЫЛУҒА ҚҰЖАТТАРДЫ РЕСІМДЕУ. ТЕЛ.: 8-701-404-94-73.
**** ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОМ ГНБ (БЕЗТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ). МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ В КРАТКИЕ СРОКИ. ТЕЛ.: 8-701-404-94-73.
**** »ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ФИЛИАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ: КҮНДІЗ 03 ТАМЫЗДА СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КЕЙ ЖЕРЛЕРІНДЕ НАЙЗАҒАЙ КҮТІЛЕДІ. СОЛТҮСТІК-БАТЫСТАН КҮНДІЗ ЖЕЛ 15-20 М/С КҮШЕЙЕДІ, ПЕТРОПАВЛ Қ.: КҮНДІЗ 03 ТАМЫЗДА НАЙЗАҒАЙ КҮТІЛЕДІ.
**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО: ДНЕМ 03 АВГУСТА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ МЕСТАМИ ГРОЗА. ВЕТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДНЕМ МЕСТАМИ 15-20 М/С. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК: ДНЕМ 03 АВГУСТА ОЖИДАЕТСЯ ГРОЗА.