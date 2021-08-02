Зарплата североказахстанцев признана самой маленькой в стране. При этом среднемесячная оплата труда в Казахстане выросла. Во втором квартале текущего года она составила 251 тысячу тенге, что на 20 тысяч больше, чем в первом квартале. По данным Бюро национальной статистики, самые высокие зарплаты в Атырауской области — 398 тысяч тенге. Это в 1,6 раза выше среднего показателя по стране. В тройке регионов-лидеров также Мангистауская область — 363 тысячи и Нур-Султан — 344 тысячи тенге.

Меньше всех получают североказахстанцы — 190 тысяч тенге, что почти на четверть ниже среднего уровня по стране. В отраслевой структуре самая высокая зарплата у работников финансовой и страховой деятельности — 472 тысячи тенге. Следом сотрудники горнодобывающей промышленности и разработки карьеров — 461 тысяча. Самый низкий уровень среднемесячной зарплаты отмечен в сферах сельского, лесного, рыбного хозяйства и водоснабжения — 145 тысяч тенге. Почти столько же получают работники отрасли по сбору, обработке и удалению отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений.

Айгерим Мукашева