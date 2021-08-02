В СКО за год в атмосферу попали 76 тысяч тонн вредных веществ

В СК за год в атмосферу попали 76 тысяч тонн вредных веществ. По данным областного департамента статистики, в регионе действуют свыше 15 тысяч стационарных источников загрязнения воздуха, которые размещены на более чем 2200 предприятиях. За год они выработали 1 млн 200 тысяч тонн загрязняющих веществ. Большую их часть, а именно 94%, очистные сооружения уловили и обезвредили. Но 76 тысяч тонн вредных веществ всё же попали в воздушный бассейн. Это на 1,7% больше, чем годом ранее. В структуре загрязняющих веществ 35% приходится на сернистый ангидрид, около 23% — на неорганическую пыль, содержащую двуокись кремния, 18% — на окись углерода, 8% — на диоксид азота.

Айгерим Мукашева