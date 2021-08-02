Государство возместит до 50% затрат на пестициды для борьбы с луговым мотыльком

Государство возместит до 50% затрат на пестициды, используемые в борьбе с одним из видов вредителей. Это данные пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК.

Его представители объяснили, предоставление субсидий связано с тем, что в текущем году в северных регионах страны из-за климата существенно возросла опасность вспышки массового размножения лугового мотылька. Острее всего эта проблема стоит в Актюбинской области. В ходе фитосанитарных мероприятий обследовано 306,5 тыс. га земли, всего общая площадь распространения составляет около 17 тыс. га.

Заселенность отмечается на сорной растительности земель государственного запаса, а также вдоль посевов зерновых и масличных культур. В текущем году на субсидирование пестицидов выделено 32 млрд тенге. Для крестьянских и фермерских хозяйств предусмотрено субсидирование до 50% стоимости самоходной опрыскивающей техники.

Дарья Пышмынцева