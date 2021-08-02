Чемпионат Казахстана по летнему биатлону прошел в Петропавловске

Диана Салихова, корреспондент:



— В биатлоне участвуют 220 спортсменов из 8 областей страны. Представлено 3 возрастные категории. Сейчас им предстоит гонка-спринт с двумя огневыми рубежами. В прошлом году из-за пандемии соревнования не проводились. Так что уровень и подготовка ребят для судей загадка.



Летний биатлон довольно энергозатратная дисциплина, требующая хорошей физической подготовки. И в стрельбе, и в беге.

Виктор Соловьев, главный судья соревнований:



— Спринтерская гонка заключается в стрельбе. Каждое непопадание в цель — это штрафной круг. В летнем чемпионате он составляет 75 метров. Сколько промахов — столько кругов ты будешь мотать.



Помимо юношеского чемпионата, проводится кубок СБК на призы союза биатлонистов Казахстана.

Виктор Соловьев, главный судья соревнований:



— Это у нас участвуют младший возраст юношей и девушек. Они стреляют из пневматических винтовок. Так же по установкам. А в чемпионате юношеском участвуют уже более взрослая категория. Они стреляют из боевого оружия.



Азамат Сериков в этих соревнованиях участвует не впервые. Занимается биатлоном 4 года. На республиканском чемпионате представляет Акмолинскую область. Признается, что самое сложное для него это огневой рубеж.

Азамат Сериков, участник соревнований, Акмолинская область:



— Сегодняшняя гонка-спринт. Это тяжелая гонка. Настроен я, в целом, хорошо. Готов побеждать. Предстоит пробежать 4,5 км и два огневых рубежа. Соперники очень сильные, придется побороться за место в тройке. Придется попотеть.



Юниорский чемпионат Казахстана дал старт 28 июля и завершится 3 августа. Соревнования будут проводиться как в личном зачете, так и в групповом по 4 человека. А с 14 по 21 августа в Щучинске состоится чемпионат Казахстана по летнему биатлону среди старшей возрастной группы.

Диана Салихова