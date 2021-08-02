Бронзовую медаль принес Казахстану Игорь Сон на Олимпийских играх

Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Соперниками нашего спортсмена за медали в весовой категории до 61 килограмма стали тяжелоатлеты из 7 стран. Индонезии, Саудовской Аравии, Вьетнама, Грузии и других.

В итоге в сумме двоеборья Игорь поднял 294 килограмма и занял третье место. Напомним эта «бронза» стала для Казахстана второй медалью на Играх в Токио. Судейство было строгое, но справедливое, отметил исполнительный директор федерации тяжёлой атлетики РК Алдияр Нуралинов. Он также выделил молодых спортсменов. Юниоры, считает он, показывают стабильные и успешные результаты. На чемпионате мира в Ташкенте ребята завоевали 6 наград. У них есть все данные, чтобы защищать честь страны на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Алдияр Нуралинов, исполнительный директор федерации тяжелой атлетики РК:



— Очень отрадно, что наши тяжелоатлеты справились, показали выдержку, несмотря на судей и подходы, которые не были засчитаны. В этом плане очень порадовал Игорь, что не упал духом. Те задачи и веса, которые назначались, одолели, поэтому выступление наших атлетов оцениваю положительно. Конечно, они смогли внести необходимые медали в копилку казахстанской сборной.

Дарья Пышмынцева