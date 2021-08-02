Бегущая строка 2 августа 2021 года

Бегущая строка

8:02 2 Августа 2021
**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ''МТРК'' ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ КӨШЕСІ, 69 (2 ҚАБАТ) МЕКЕНЖАЙЫНДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ПУНКТТЕРІНДЕ ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ. ''WHATSAPP'' + 7-777-083-77-55.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ ''МТРК'' МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). ''WHATSAPP'' + 7-777-083-77-55.
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1 000ТГ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1 000ТГ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
**** ЗИЛ 131, САМОСВАЛ, ДИЗЕЛЬ САТАМЫН. ТАМАША ЖАҒДАЙЫ. ҚҰЖАТТАР ТӘРТІБІ 3 600 000ТГ. ТЕЛ: +7-705-503-89-61, +7-707-841-90-07.
**** ПРОДАМ ЗИЛ 131, САМОСВАЛ, ДИЗЕЛЬ. ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ 3 600 000ТГ. ТЕЛ: +7-705-503-89-61, +7-707-841-90-07.
**** САТАМЫН ЖИНАУ ШЛАНГІ, ШЫҒАРУ ШЛАНГІСІ -20 МЕТР, ДУРАЛУМИН ҚОЛ СОРҒЫСЫ, АҒАШ ҰСТАСЫ. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ПРОДАМ ЗАБОРНЫЙ ШЛАНГ, ВЫКИДНОЙ ШЛАНГ -20 МЕТРОВ, РУЧНОЙ НАСОС ДЮРАЛЕВЫЙ, СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ''БРЕСТ'' ТӨРТ КОНФОРОЧНУЮ ГАЗ ПЛИТАСЫН САТАМЫН. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ПРОДАМ ГАЗОВУЮ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНУЮ ПЛИТУ ''БРЕСТ''. Б/У. ТЕЛ.: 33-26-22.
****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ 
**** ''ЗМО'' ЖШС ҚАЖЕТ: ҚОЙМАШЫ, БУХГАЛТЕР, ФРЕЗЕРЛЕУШІ. ТЕЛ.: 42-55-42.
**** ТОО ''ЗМО'' ТРЕБУЮТСЯ: КЛАДОВЩИК, БУХГАЛТЕР, ФРЕЗЕРОВЩИК. ТЕЛ.: 42-55-42.
**** 1 БІЛІМІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ:С АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕР ПРОФ. СЕРТИФИКАТЫ ҚАЖЕТ). ТҮЙІНДЕМЕНІ КЕЛЕСІГЕ ЖІБЕРУ E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ 1:С БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ (ЖЕЛАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ПРОФ. БУХГАЛТЕРА). РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ ТІЛШІСІ. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ ВИДЕООПЕРАТОР. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** СКУ КОЛЛЕДЖІ ГРАНТҚА ӨТПЕГЕН 9 ЖӘНЕ 11 СЫНЫПТАР БАЗАСЫНДА ЗАҢ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША ҰБТ СЕРТИФИКАТЫМЕН ЖӘНЕ ОЛАРСЫЗ ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ҚАБЫЛДАЙДЫ. БЮДЖЕТТІК ТОПТАРҒА ҚАБЫЛДАУ ЖҮРГІЗІЛУДЕ. МЕКЕНЖАЙЫ: ПЕТРОПАВЛ Қ., БОСТАНДЫҚ К-СІ, 51 (КОЛХОЗ РАНКЫНЫҢ ЖАНЫНДА). ТЕЛ.: 33-44-35, 31-06-24, 33-28-31. САЙТТАҒЫ АҚПАРАТ: COLLEDGSKU.KZ. ЛИЦЕНЗИЯ: KZ23LAA00006674 СҚО БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 2016 Ж.
**** КОЛЛЕДЖ СКУ ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ, НЕ ПРОШЕДШИЕ НА ГРАНТ, С СЕРТИФИКАТОМИ ЕНТ И БЕЗ НИХ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕДЕТСЯ НАБОР В БЮДЖЕТНЫЕ ГРУППЫ. АДРЕС: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. БОСТАНДЫКСКАЯ, 51 (ВОЗЛЕ КОЛХОЗНОГО РАНКА). ТЕЛ.: 33-44-35, 31-06-24, 33-28-31. ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: COLLEDGSKU.KZ. ЛИЦЕНЗИЯ: KZ23LAA00006674 ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ СКО 2016 Г.
**** КББ ӘДІСІМЕН СУ ҚҰБЫРЫ ЖӘНЕ КӘРІЗ (КРАНСЫЗ ТӘСІЛМЕН). ҚҰДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУ. ҚЫСҚА МЕРЗІМДЕ ҚОСЫЛУҒА ҚҰЖАТТАРДЫ РЕСІМДЕУ. ТЕЛ.: 8-701-404-94-73.
**** ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОМ ГНБ (БЕЗТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ). МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ В КРАТКИЕ СРОКИ. ТЕЛ.: 8-701-404-94-73.

Читайте также

Бегущая строка 11 июля 2021 года.
Бегущая строка 23 июля 2021 года.
Бегущая строка 25 июля 2021 года.
Бегущая строка 7 июля 2021 года.
Бегущая строка 1 августа 2021 года
Бегущая строка 4 июля 2021 года.
Бегущая строка 31 июля 2021 года
Бегущая строка 29 июля 2021 года
Бегущая строка 24 июля 2021 года.
Бегущая строка 14 июля 2021 года.
Бегущая строка 20 июля 2021 года.
Бегущая строка 15 июля 2021 года.