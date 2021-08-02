14 ДТП произошло на этих выходных в Петропавловске. В воскресенье на пересечении улиц Жамбыла и Шажимбаева 30-летний водитель иномарки сбил женщину. С места происшествия ее доставили в больницу.

По данным местных полицейских, 59-летняя североказахстанка переходила дорогу на красный свет. Медицинская экспертиза показала, что водитель, который ее сбил, был трезв. Транспортное средство водворено на спец стоянку. Там же сейчас находится иномарка 76-летнего жителя региона по вине, которого недавно во время аварии пострадали трое несовершеннолетних и двое взрослых.

Николай Малыш, старший инспектор штаба батальона патрульной полиции г.Петропавловска:



— 29 июля 2021 года около 20:32 водитель автомашины марки «Isuzu» 1975 года рождения, двигаясь по круговому движению на въезде в микрорайон «Жас Оркен» со стороны озера Пестрое в направлении улицы Жамбыла, допустил столкновение с транспортным средством марки «Audi», которое двигалось слева относительно движения автомашины «Isuzu». Согласно заключению медицинской экспертизы водитель «Isuzu» был трезв. Материал по факту происшествия передан в отдел административной полиции Управления полиции г.Петропавловска для принятия процессуального решения.

Дарья Пышмынцева