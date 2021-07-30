В СКО занимаются благотворительностью 7,5 человек

К добрым делам относится акция «Стань донором — спаси жизнь». Почти 60 человек пожертвовали кровь для спасения своих соотечественников. Благодаря зоозащитникам 250 бродячих животных обрели дом. Также в области активно проводятся спортивные и культурные мероприятия. Это и военно-патриотический лагерь «Отан 2021», и областная спартакиада «Надежда» для людей с ограниченными физическими возможностями, а еще спартакиада «Ак Бидай» и другие.

Анастасия Волкова, руководитель отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации:



— На сегодня волонтёры оказывают помощь полицейским в проведении профилактических и рейдовых мероприятий. Всего проведено более 500 рейдов. Благодаря совместной работе со спасателями нашли 51 пропавшего человека. Волонтёры-медики выезжают вместе с бригадой скорой помощи. 17 апреля в рамках проекта «Марафон добрых дел» был проведен экологический субботник-акция «Чистая планета» по всех области.



В апреле волонтёры организовли срочный сбор средств для подкормки розовых пеликанов, остановившихся на окраине с.Смирново. Они помогли более 100 птицам, которые, кстати, занесены в Красную книгу. В рамках экологического субботника-акции «Чистая планета» наш родной край освободился от 17 тонн мусора.

Багдад Муканова, руководитель отдела управления внутренней политики СКО:



— Благодаря совместной работе с проектным офисом на республиканском сайте «30jуl.kz» размещены материалы о состоявшихся крупных мероприятиях. Нужно отметить, что 5 раз крупные мероприятия СКО вошли в «Видеодневник Независимости». Лейтмотивом всех мероприятий станет продвижение уникальности казахстанского пути становления, развития и успеха.



Ежедневно добровольцы окзывают адресную помощь одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. С начала года они выезжали на адреса более 120 раз. В марафоне активно принимают участие представители государственных огранов, работники частных предприятий, активисты неправительственных организаций и неравнодушные граждане.

Диана Салихова